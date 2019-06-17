Молодежная сборная Таджикистана (U-20), потерпев второе поражение кряду на чемпионате Азии-2019 по футзалу в Иране, завершила своё выступление на турнире.

Во втором туре подопечные Эраджа Носехова, владея игровым преимуществом, уступили сверстникам из Вьетнама со счётом 1:2. Единственный гол в составе таджикской сборной забил Идрис Ёров, сообщает официальный сайт Федерации футбола Таджикистана.

Ранее в первом туре молодые таджикские футзалисты проиграли команде Японии (1:3).

Таким образом, независимо от исхода матча заключительного тура в четвертьфинал из группы «С» вышли сборные Японии и Вьетнама. Также путевки в 1/4 финала чемпионата Азии-2019 досрочно завоевали сборные Афганистана и Ирана (группа «А»), Таиланда и Ливана (группа «В»), Индонезии и Ирака (группа «D»).

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