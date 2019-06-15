Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поприветствовал президента Ирана Хасана Рухани в Таджикистане, назвав республику его вторым домом.

«Господин Рухани, уважаемый гость. Приветствую вас на таджикской земле, на вашей второй родине. А также выражаю вам признательность за участие в сегодняшнем саммите. Это большая поддержка для нас», - отметил президент, начиная двухстороннюю встречу.

Эмомали Рахмон также заявил, что на сегодняшней встрече будут обсуждены различные аспекты двухсторонних отношений.

Хасан Рухани, в свою очередь, выразил признательность таджикскому коллеге за приглашение.

Фото пресс-службы главы государства

«Действительно в Таджикистане мы чувствуем себя на родине. Традиции и обычаи народа Таджикистана и Ирана очень близки», - сказал он.

Говоря о саммите, Рухани отметил, что «такие мероприятия служат стабильности и единению между странами».

«Я уверен, что этот визит послужит углублению отношений между нашими дружественными странами. Надеюсь, что станем свидетелями укрепления отношений между двумя государствами и сотрудничества в интересах наших народов и региона», - отметил Хасан Рухани.

Фото Asia-Plus

По данным пресс-службы главы государства, стороны обсудили вопросы экономического, торгового и инвестиционного характера, развития сотрудничества в области медицины, науки, культуры и др.

Также были обсуждены ситуация в Афганистане и в регионе в целом.

Единственный визит Хасана Рухани в Таджикистан состоялся в сентябре 2014 года, через год после его избрания президентом Ирана. Тогда он принял участие в Душанбе также в саммите ШОС.

После этого наступил период холодных отношений между двумя странами, которые окончательно ухудшились в 2016 году, когда Иран пригласил разыскиваемого председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири.

В марте этого года руководство Ирана сменило своего представителя в Таджикистане, проработавшего в Душанбе более четырех лет - иранского посла Худжатулло Фагони сменил тогда Мохаммедтаки Сабири.

В ответ Таджикистан также сменил своего посла в Иране на более опытного дипломата: Низомиддин Зохиди был назначен на должность главы дипмиссии Таджикистана в Иране 10 апреля. До этого он работал первым заместителем министра иностранных дел Таджикистана, и является дипломатом высокого уровня.

Визит президента Ирана в Душанбе эксперты считают началом оттепели в отношениях Душанбе и Тегерана.

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