Президент России Владимир Путин сегодня поздравил председателя Китая Си Цзиньпина с днем рождения и преподнес китайскому лидеру российское мороженое.
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, перед началом саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Путин лично заехал в резиденцию Си Цзиньпина, передает ТАСС.
"Президент высоко отозвался о роли Си Цзиньпина в развитии двусторонних отношений и отметил успех недавнего государственного визита председателя КНР в Россию", - сказал Песков.
В свою очередь Си Цзиньпин тепло поблагодарил президента РФ и заметил, что Путин очень популярен в Китае.
Несколько лет назад на Восточном экономическом саммите китайские бизнесмены рассказали Путину, что российское мороженое очень популярно в Китае.
В следующий свой визит в эту страну президент России привез это лакомство в подарок для Си Цзиньпина.
Напомним Владимир Путин и Си Цзиньпинь в настоящее время находятся в Душанбе для участия в саммите СВМДА. Сразу после саммита начнется официальный визит главы Китая в Таджикистан.
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