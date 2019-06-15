Мировая торговля нуждается в восстановлении доверия между странами, нужно найти выход из ситуации с торговыми войнами и "боями без правил" в международных делах, заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

По его словам, нужно утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия.

"В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами. И сейчас как никогда востребованы наши коллективные усилия, чтобы найти выход из этой ситуации. Для начала надо хотя бы вывести из-под торговых и санкционных ограничений социально-гуманитарную сферу, а именно товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование. Думаю, с этим трудно не согласиться", - сказал президент РФ.

Он также отметил, что Россия придает особое значение развитию взаимодействия между странами Азии.

"Регион сейчас является локомотивом глобального роста. Здесь расположены крупные промышленные и технологические центры, сосредоточены мощные финансовые, людские, интеллектуальные ресурсы. В совокупности все это дает региону уникальные конкурентные преимущества, и такими преимуществами надо пользоваться в полной мере ради общего блага для обеспечения устойчивого и динамичного развития», - отметил Путин.

Российская сторона придает особе значение работе в этом направлении. По российской инициативе в 2015 году в рамках данного форума был создан деловой совет с участием бизнесменов стран-участниц СВМДА, а к нынешнему саммиту подготовлен меморандум о взаимодействии между малыми и средними предприятиями", - сказал он.

Он также поджчеркнул, что Россия выступает за наращивание взаимной торговли, отказ от протекционизма, нелегитимных санкций, политически мотивированных ограничений и барьеров

"Мы настроены на всестороннее углубление инвестиционного сотрудничества, расширение производственной кооперации на основе универсальных правил ВТО, на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга", - сказал Путин.

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