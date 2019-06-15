Из-за простоя 188 промышленных предприятий в Хатлонской области без работы остались 6 тыс. рабочих.
С начала года из 512 промышленных предприятий в Хатлоне 188 не работали, сообщили «АП» в областной администрации.
«В результате 6 тыс. работников этих предприятий остались без работы. На промышленных предприятиях Хатлона в общем работают 16 тыс. человек», - сообщил источник.
За 5 месяцев текущего года промпредприятия области произвели продукцию на почти 3 млрд. сомони (2 млрд. 962 млн. сомони). Рост производства составил 362 млн. сомони.
Источник также добавил, что глава области Курбон Хакимзода на итоговом заседании народного хозяйства 11 июня, где подводились итоги за 5 месяцев текущего года, поручил главам городов и районов провести мониторинг промышленных предприятий и предоставить отчет главе области до 1 июля.
«В отношении тех предприятий, которые не работали более 5 лет, будет рассмотрен вариант их возвращения государству», - добавил источник.
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