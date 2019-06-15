Сегодня в Душанбе начнется саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

В эти минуты в "Кохи Навруз" собираются делегации - участники заседания. Прямую трансляцию с саммита на своей странице в Facebook ведет пресс-служба главы государства.

Гостей встречал премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода, который приветствовал их на таджикской земле.

Первым приехал новоназначенный президент Казахстана Касым Жомарт Токаев. За ним последовали президент Бангладеш Абдул Хамид, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Сони, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган, Узбекистнаа Шавкат Мирзияев, России Владимир Путин.

На встречу президента Ирана Хасана Рухани вместе с премьер-министром вышел и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

Последними приехали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а затем лидер Китая Си Цзиньзипинь. В настоящее время проходит церемония фотографирования президента Таджикистана с участниками саммита.

Для участия в нем в столицу Таджикистана приехали главы России, Китая, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Бангладеш, Турции и Шри-Ланки, а также глава правительства Афганистана Абдулла Абдулла.

Кроме того, в Душанбе приехали высокопоставленные делегации Бахрейна, Вьетнама, Египта, Израиля, Индии, Иордании, Ирака, Катара, Камбоджа, Южной Корея, Монголии, Объединенных Арабских Эмиратов, Пакистана, Палестины, Таиланда, Беларуси, Индонезии, США, Филиппин, Малайзии, Украины, Японии, ООН, ОБСЕ, ШОС и исполкома СНГ.

Работу саммита будут освещать 650 отечественных и зарубежных журналистов: аккредитацию МИД Таджикистана получили журналисты из США, Китая, Канады, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Афганистана, Ирана, Камбоджи, Турции, Индии, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Пакистана, России, Бангладеш, Ливии, Шри-Ланки, Киргизии и ряда стран Евросоюза.

Из-за саммита дороги будут перекрываться, смотрите карту.

Между тем, накануне состоялся вечер дружбы в честь саммита. В загородной резиденции главы Таджикистана в Варзобском районе для участников саммита был устроен банкет.

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Гостям – президентам России Владимиру Путину, Казахстана Касыму Жомарт Токаеву, Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Шри - Ланки Майтрипалу Сирисена, Бангладеш Мухаммаду Абдул Хамиду, главе правительства Афганистана Абдулло Абдулло, премьер-министру Камбоджи Хуну Сену и другим предложили блюда национальной кухни. Кроме этого, Эмомали Рахмон ознакомил гостей с национальными традициями, рассказал о культурных и исторических обычаях. Гостям также были представлены природные ресурсы Таджикистана, флора и фауна, произведения мастеров – ремесленников и др.

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