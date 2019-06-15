Основной критерий для выбора солнцезащитных кремов - фототип, который отмечается в основном цифрами и аббревиатурами типа SPF15, SPF-20 и др. Рассказываем про то, какие именно выбрать средства в условиях резко континентального и достаточно жаркого климата Таджикистана в летнее время.

Ультрафиолетовые лучи в летнее время в Таджикистане бывают особенно вредными и могут оказать довольно серьёзное влияние на нашу кожу, поэтому солнцезащитным кремом нужно пользоваться всем без исключения.

Фото lori.ru

Крем не только защитит вашу кожу от вредного воздействия солнца, но и преждевременного старения, а также от солнечных ожогов, которые могут привести к онкологическим заболеваниям.

Что означают аббревиатуры солнцезащитных кремов?

Первое (и наверняка единственное), на что все обращают внимание – фактор SPF. Цифра, которая стоит рядом с аббревиатурой SPF, обозначает, во сколько раз можно увеличить время безопасного пребывания на солнце без риска получить солнечный ожог.

Фото АиФ

Значок "UVA" показывает, что средство защищает вашу кожу от ультрафиолетовых лучей типа А и разработано с учетом всех требований Евросоюза.

Также на упаковке солнцезащитного средства вы можете увидеть аббревиатуру РА+, которая указывает на интенсивность защиты от солнечных UVA-лучей. Обозначается индекс PA знаками «плюс»: «+», «++» или «+++».

Надпись на этикетке «широкий спектр защиты» означает, что крем защитит как от всего спектра UVA и UVB-лучей.

Какие вообще бывают солнцезащитные крема?

Существует три типа солнцезащитных средств: с физическими, химическими фильтрами, а также комбинированные, в составе которых присутствуют и физические, и химические фильтры. Последние являются самым оптимальным вариантом для защиты кожи лица и тела.

Фото Recycle

Физические (минеральные) фильтры отбивают и блокируют солнечный свет с поверхности кожи по принципу зеркала. Химические фильтры, которые также должны быть в составе солнцезащитного крема, поглощают солнечные лучи.

При покупке солнцезащитного крема необходимо обратить внимание на его состав. В него обязательно должны входить такие физические фильтры, как оксид цинка (Zinc Oxide) и диоксид титана (Titanium Dioxide), а также авобезон (Avobenzone) – главный химический фильтр.

Если вы нашли эти три компонента в составе крема для защиты от солнца, можете не переживать – они эффективно защитят вашу кожу от UVA- и UVB-лучей.

Как правильно наносить солнцезащитный крем на лицо и тело

Фото Obzorus

- Наносите солнцезащитный крем за 15-20 минут до выхода на солнце: этого времени достаточно, чтобы химические фильтры проникли в кожу и начали действовать.

- Не экономьте крем. Дерматологи утверждают, что для защиты всего тела нужно приблизительно 30 г крема. Лицо, декольте и плечи нужно защищать более тщательно – для них требуется приблизительно 1 ст. л. средства

- Обновляйте слой солнцезащитного средства каждые два часа. Каждый раз после купания или игры в волейбол (вы обязательно вспотеете) нужно обновлять слой крема.

Как выбрать для себя подходящий солнцезащитный крем?

Для того, чтобы выбрать лучший солнцезащитный крем с оптимальным для вас уровенем защиты SPF в первую очередь нужно определиться с тремя факторами - вашим фототипом кожи, целей использования солнцезащитного крема и вашего типа кожи.

Как определить свой фототип? Для того, чтобы выбрать средство с правильным фактором защиты, сперва вам нужно определить свой фототип кожи. Чтобы было легче определить свой фототип, вспомните, как ваша кожа реагирует на солнце. Если вы быстро обгораете, скорее всего, вы – девушка 1 фототипа, к этой группе относится большинство таджичек со смуглой кожей. Тогда вам нужен надежный крем с высоким солнцезащитным фактором SPF50+.

Фото prettylook.com.ua

Если вы – девушка 2-го фототипа, вы хорошо загораете, но все же иногда обгораете. Выбирайте крем с фактором SPF30. Если же вы отнесли себя к 3 фототипу, очевидно, вы легко загораете и практически никогда не сгораете. Выбирайте крем с фактором SPF15-20.

Остальные фототипы (4-6й) не нуждаются в высоком факторе защиты: для вас достаточно использовать SPF6-15. Это больше всего обладательницы белой кожи, которые не обгорают, а краснеют под воздествием ультрафиолетовых лучей. Но это не значит, что все показатели должны быть низкими. Другие факторы защиты должны быть высокими.

Для каких целей можно использовать солнцезащитный крем?

Если хотите защитить свою кожу в городских условиях, крема с SPF10-15 (для белоснежек – до 30) будет достаточно.

Фото Trip-point.ru

Если собираетесь в отпуск на море, обязательно пользуйтесь первые 2-3 дня средством с максимальным фактором защиты: SPF50+ снизит риск получения солнечного ожога до минимума.

После первых дней надежной высокой SPF защиты можете переходить на более низкий фактор, соответствующий вашему фототипу.

Какое солнцезащитное средство выбрать по типу кожи?

Кроме традиционного крема, существуют и другие типы солнцезащитных средств: лосьон, молочко, эмульсия, масло. Такое разнообразие придумано неспроста. Каждый вид солнцезащитных средств предназначен для конкретного типа кожи.

- Чувствительная кожа

Выбирайте молочко или эмульсию: их легкий состав разрабатывается специально для чувствительной и нежной кожи. Некоторые фирмы добавляют в крем вытяжки из растений и прочие натуральные экстракты – убедитесь, что у вас нет на них аллергии, и учитывайте этот фактор при выборе средства.

Фото medic.ua

- Сухая кожа

Чтобы ваша коже не стала еще суше, подбирайте средство с увлажняющими компонентами в составе. Избегайте средств на спиртовой основе – спреи и гели будут сушить кожу. Для вашей сухой кожи идеально подойдет молочко или масло для загара.

- Жирная, комбинированная и проблемная кожа

Под воздействием солнца сальные железы начинают работать более активно. Ваша задача – регулировать их действие, чтобы кожное сало не вырабатывалось в излишнем количестве. Не пользуйтесь кремами, в составе которых есть минеральные масла (Mineral oil). Выбирайте легкие солнцезащитные средства с химическими фильтрами – лосьоны или эмульсии. Они не оставляют на коже жирного блеска, не забивают поры и содержат себуморегулирующие и матирующие компоненты.

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