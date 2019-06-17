ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 17 ИЮНЯ
1960 – Открыта лечебница Гарчашма на Памире.
2001 – Все заложники, захваченные в Тавильдаре и Теппаи Самарканди, освобождены.
2009 - В Душанбе покончил с собой экс-глава МВД Таджикистана Махмадназар Салихов;
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 17 ИЮНЯ
1926 – Родился ботаник, член-корреспондент АН Мухаррам Расулова.
1959 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Мехринисо Хаджибаева.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 17 ИЮНЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла.
По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с.Температура: в долинах ночью 17-22 тепла, днем 35-40 тепла, в предгорьях ночью 11-16 тепла, днем 26-31 тепла.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, по ЗГБАО кратковременные дожди, по ВГБАО преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью -4+1, днем 10-15 тепла.
По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 12-17 тепла, днем 31-36 тепла, в горах ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла.
По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 34-36 тепла.
По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 35-37 тепла.
По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 37-39 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 24-26 тепла.
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