В статью 127 Кодекса Казахстана «Об административных правонарушениях» планируется внести поправку предлагается внести часть 1-1 следующего содержания: «Унижение чести и достоинства педагога, совершенное несовершеннолетними, влечет штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 100 месячных расчетных показателей».

Мера предусмотрена для ужесточения ответственности обучающихся и воспитанников, передает Esquire.kz

Родители казахстанских школьников, чьи дети каким-либо образом унизят честь и достоинство педагога, обязаны будут выплатить штраф в 252 500 тенге (100 МРП).

Создатели законопроекта также предполагают ввести изменения в статью 409 КоАП «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области образования, физической культуры и спорта».

Согласно их правкам, за привлечение педагога к не связанным с его профессиональными обязанностями работам, за требование дополнительных отчетов и за возложение на педагога обязанности покупать для учебного процесса товары за свой счет должностным лицам грозит штраф в размере 40 МРП, субъектам малого предпринимательства или некоммерческим организациям – в размере 60, субъектам среднего предпринимательства – в размере 80, субъектам крупного предпринимательства – в размере 120 МРП.

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