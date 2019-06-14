МегаФон Таджикистан получил новую награду: Исполнительный директор компании Анатолий Изюмников признан руководством района Исмоили Сомони города Душанбе лучшим предпринимателем в номинации «Телекоммуникационные технологии». Диплом подписан исполняющим обязанности председателя района Сами Шарифом.
В конкурсе, который проводится администрацией самого большого района таджикской столицы, приняли участие более тысячи предпринимателей, представляющих разные сферы экономики.
При подведении итогов оценивалась эффективность работы компании и другие критерии, по которым можно судить о личных качествах руководителя. В отрасли связи первое место присуждено Исполнительному директору компании МегаФон Таджикистан.
Это уже не первая победа оператора: руководство района И. Сомони ежегодно отмечает таким образом его достижения в сфере телекома.
«Приятно получить почетное звание «Лучший предприниматель». Но я считаю, что было бы справедливей назвать его «Лучшая команда». Наш коллектив – это настоящие профессионалы, готовые сделать всё, чтобы абоненты компании пользовались связью самого лучшего качества. Именно поэтому МегаФону из года в год удается демонстрировать высокую эффективность и получать такие награды. Спасибо каждому сотруднику за отличную работу, а руководству района – за признание нашего вклада в развитие отрасли!» – прокомментировал Анатолий Изюмников.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Как сильнейшие богатыри мира состязались в Хиве?
«…Ибо в разлуке не услышишь о моей смерти". В память о «Соловье Востока» Ахмаде Захире
Независимые наблюдатели требуют провести новые выборы президента в Казахстане
Пока все на саммитах: Президент Туркменистана показал, как стрелять по мишеням с велосипеда
ХИТ-парад от «Asia-Plus»: 5 самых крутых клипов недели
В Шахритусе четырехлетний ребенок попал под трактор
Как стать донором крови в Таджикистане и сколько за это платят?
В Казахстане планируется ввести штраф за унижение учителя
Авиасообщение между Душанбе и Худжандом в дни проведения саммита не будет приостановлено
«Таджик Азот» вновь нуждается в инвестициях. Сейчас он не может платить даже зарплаты
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста