По итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества, который прошел 13-14 июня в Бишкеке, подписан 21 документ.

Главным из них стала Бишкекская декларация: в ней отражены совместное видение лидеров государств по перспективам развития ШОС и консолидированная позиция по актуальным региональным и международным проблемам.

Также подписаны решение об утверждении рабочего плана на 2019-2020 годы по реализации пунктов программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии ШОС, решение об утверждении программы развития межрегионального сотрудничества государств организации, дорожная карта дальнейших действий контактной группы "ШОС - Афганистан", который направлен на урегулирование ситуации в Афганистане и на поддержку правительства этой республики в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Помимо этого главы государств подписали пакет документов по укреплению сотрудничества внутри ШОС в различных сферах и по взаимодействию организации с другими международными институтами.

Весь список документов, подписанных лидерами стран ШОС:

- Бишкекская декларация Совета глав государств ШОС;

- решение об утверждении рабочего плана (2019-2020 годы) реализации программы действий по выполнению Антинаркотической стратегии государств ШОС;

- решение об утверждении регламента форума глав регионов государств ШОС;

- решение об утверждении концепции сотрудничества стран ШОС в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий;

- решение об утверждении программ развития межрегионального сотрудничества государств ШОС;

- решение об утверждении доклада генерального секретаря ШОС о деятельности организации за прошедший год;

- решение об утверждении доклада Совета региональной антитеррористической структуры ШОС о ее деятельности в 2018 году;

- решение об утверждении плана мероприятий по реализации концепции сотрудничества стран ШОС в области охраны окружающей среды на 2019-2021 годы;

- решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

- решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристической организацией;

- решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международном финансовым центром "Астана";

- решение о подписании меморандума о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН;

- решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и секретариатом Европейской экономической комиссии ООН;

- решение о подписании "дорожной карты" дальнейших действий контактной группы "ШОС — Афганистан";

- информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств ШОС (принимается без подписания);

- соглашение между правительствами стран ШОС о сотрудничестве в области средств массовой информации;

- соглашение между уполномоченными органами государств ШОС о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта;

- план основных мер по развитию сотрудничества стран ШОС в области здравоохранения на 2019-2021 годы;

- меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Всемирной туристической организацией;

- меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов;

- меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ШОС и Международным финансовым центром "Астана";

- "дорожная карта" дальнейших действий контактной группы "ШОС - Афганистан".

Напомним, что сегодня многие лидеры государств из Бишкека вместе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном прилетят в Душанбе для участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который пройдет 14-15 июня.

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