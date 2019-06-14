Наиболее низкие заработные платы среди стран СНГ на конец апреля этого года сложились в Таджикистане.
Среднемесячная номинальная заработная плата в Таджикистане в апреле этого года составляла 1 тысяч 364 сомони ($145), говорится в опубликованных Межгосударственным статистическим комитетом СНГ сегодня, 14 июня, данных.
Самая высокая среднемесячная зарплата на пространстве Содружества сложилась в России - 47 тысяч 020 рублей ($730).
Средняя зарплата в Беларуси составляла 1074 рублей ($518), в Украине - 10 тысяч 269 гривен ($388), в Азербайджане - 627 манатов ($370), в Армении - 179 тысяч драмов (($375), в Кыргызстане - 16 тысяч 683 сомов ($239).
Наиболее высокий рост среднемесячной зарплаты с апреля 2018 года по апрель 2019 года зафиксирован в Украине – на 21,1%. Средняя зарплата в Беларуси за этот период выросла на 16%, в Таджикистане – на 11,1%, в Азербайджане – на 9,2%, в Армении – на 7,7%, в России – на 6,2%, в Кыргызстане – на 3,2%.
Данные по Казахстану, Молдовы и Узбекистану отсутствуют.
Между тем, по данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, самую низкую зарплату в республике получают работники сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбоводства - 586 сомони ($62).
Наиболее же высокая зарплата у работников финансового посредничества и страхования - 3247 сомони ($344) и в добыче полезных ископаемых - 2543 сомони ($270).
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одил5 часов назад
Зато наши чиновники самые богатые в регионе. У них дорогие иномарки, дома, жены и тд. и к сожалению это нормальное явление для страны - вот это большая проблема!