Известный таджикский фольклоровед и литературовед Асадулло Суфиев скончался в Душанбе 13 июня.
О кончине Суфиева в Фейсбуке сообщил таджикский литературовед и бывший посол Таджикистана в Малайзии Музаффар Мухаммади.
Поминальная молитва по ученому пройдет 14 июня, перед пятничной молитвой в соборной мечети Шохмансурского района города Душанбе, сообщает Akhbor.com.
Профессор Суфиев считался одним из основоположников современного фольклороведения в Таджикистане. Более 60 лет своей жизни он посвятил науке и все эти годы преподавал студентам факультета таджикской филологии Таджикского национального университета.
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