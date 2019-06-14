К саммиту СВМДА таджикская столица превратилась в один большой цветник: в городе высажено более девяти миллионов цветов.

Мы решили узнать в столичной мэрии, кто является автором проекта оформления города к саммиту.

Начальник отдела по благоустройству и озеленению мэрии столицы Шерали Рахмонов сообщил "АП", что для составления проекта ландшафтного дизайна была создана специальная группа под руководством вице-мэра Душанбе Толиба Рахимзода.

В группу вошли известные таджикские дизайнеры, архитекторы, цветоводы, сообщил он.

Проект оформления столицы к саммиту был утвержден лично мэром города Рустамом Эмомали.

В общей сложности в столице перед саммитом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) посажены выше 9 миллионов 400 тысяч цветов - это хризантемы, бегонии, петунии и сальвии. Все цветы были выращены в городских питомниках.

Шерали Рахмонов воздержался от ответа, во сколько городскому бюджету обошлось это "цветочное" оформление.

Asia-Plus

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