Консалтинговое агентство ECA International провело исследование о стоимости проживания в городах мира и опубликовало ежегодный рейтинг самых дорогих городов для иностранцев Cost of Living Index.

Согласно исследованию, самым дорогим городом был признан Ашхабад, который всего лишь за год поднялся с 111 места (в 2018) на 1, сообщает CA-NEWS (TM).

Как отметил представитель компании, возможно такой резкий скачок покажется аномальным для людей, которые не в курсе происходящего в Туркменистане. Однако, в связи с продолжающимися экономическими проблемами, постоянно растущей инфляцией и появлением «черного рынка» валюты, напрямую влияющими на цену импортной продукции, стоимость посещения Туркменистана для иностранцев, вынужденных обменивать валюту по государственному курсу, выросла многократно.

16:33 13 июня

IEP: Таджикистан за год стал более миролюбивым государством

При составлении рейтинга агентство ECA International оценивает потребительскую корзину товаров и услуг.

Также рассматривается стоимость досуга, товаров для дома, одежды, алкоголя и табака.

При этом не учитывается ряд важных показателей, при включении которых в расчет ситуация в списке была бы совершенно иной. Например, из анализа исключены такие параметры, как аренда жилья, плата за коммунальные услуги (электричество, газ и вода), покупка автомобиля и плата за обучение в школе. Предполагается, что эти затраты иностранным работникам покрывает работодатель.

Оставайтесь с нами в TelegramFacebookInstagram, Viber, Яндекс.ДзенOK и Google Новостях.