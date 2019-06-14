Стал известен календарь игр международного футбольного турнира «Hero Interсontinental Cup 2019», который пройдет с 7 по 19 июля в индийском городе Ахмадабад с участием национальных сборных Таджикистана, Сирии, КНДР и Индии.
Свой дебютный матч на турнире в Ахмадабаде сборная Таджикистана проведет против хозяев – сборной Индии. Эта встреча состоится 7 июля. Во втором туре подопечные Усмона Тошева сразятся со сборной КНДР. А в заключительном туре группового этапа 15 июля национальная команда Таджикистана сыграет со сборной Сирии, сообщает официальный сайт ФФТ.
Турнир в Индии пройдет по круговой системе в один круг, где каждая команда сыграет с каждой. Затем по итогам группового этапа две лучшие команды встретятся в финале, который пройдет 19 июля. Все матчи пройдут на стадионе «ЕКА Arena» Ахмадабаде и будут начинаться в 20:00 часов по местному времени (19:30 – по душанбинскому).
Участие на турнире «Hero Interсontinental Cup 2019» для национальной сборной Таджикистана станет одним из этапов подготовки ко второму раунду отборочного турнира чемпионата мира-2022, который стартует в сентябре.
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