Сейчас пора экзаменов, и ваши дети будут наверняка сдавать экзамен по истории. А вы уверены, что знаете историю таджикского народа? Если да, проверьте свои знания еще раз, если нет – вам полезно знать хотя бы некоторые основные этапы нашей истории.