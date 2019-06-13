Сейчас пора экзаменов, и ваши дети будут наверняка сдавать экзамен по истории. А вы уверены, что знаете историю таджикского народа? Если да, проверьте свои знания еще раз, если нет – вам полезно знать хотя бы некоторые основные этапы нашей истории.
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