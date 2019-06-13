В Худжанде с 21 по 22 июня пройдет шестая по счету Международная торговая ярмарка «Сугд-2019»! Как традиционный партнер проведения ярмарки, Tcell обеспечит связью всех участников и международных гостей ярмарки, а также представит собственные продукты и услуги для удобства использования надежной связи и предложения для партнеров и корпоративных клиентов.

Для компании Tcell, поддержка проведения торговой ярмарки «Сугд» стало хорошей традицией. В прошлом, 2018 году, компания Tcell предоставила мобильную связь для более 5000 гостей и 300 участников ярмарки – компаний из разных городов Республики Таджикистан, а также ближнего и дальнего зарубежья. Тогда, по итогам состоявшейся выставки «Сугд-2018» в Худжанде было подписано около 100 внутренних и международных контрактов, меморандумов и соглашений.

В этом году, на ярмарке «Сугд-2019» ожидается еще больше компаний-участников, международных инвесторов и гостей. Так, в ярмарке примут участие производители и переработчики сельхозпродукции, крупные предприятия различных отраслей промышленности, а также представители банковских, транспортных, логистических, строительных, туристических компаний, бизнес ассоциаций и представители СМИ. Являясь лидером в корпоративном сегменте, особенно в Согдийской области, Tcell предоставляет услуги связи большинству организаций и компаний, которые будут представлены на выставке.

В международной ярмарке «Сугд-2019» также ожидается участие представителей деловых кругов Российской Федерации, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Беларуси, Китая, Кореи, Пакистана, Индии, Польши, Сербии, других зарубежных стран и международных организаций.

Все международные гости ярмарки будут обеспечены связью от Tcell, для еще большего удобства ведения бизнеса и деловых переговоров. А гости мероприятия смогут воспользоваться высокоскоростным WiFi, для обеспечения функционирования которого будет развернута специальная сеть на территории мероприятия.

Также, компания Tcell проведет ряд собственных презентаций в рамках форумов и круглых столов. Так, всем участникам и гостям будет презентован новый фирменный стиль компании, новое позиционирование и новый подход к видению компании. Презентован будет и мобильный кошелек ТезСум для удобства мобильных платежей, разработанный Tcell совместно с Первым Микрофинансовым Банком.

Международная торговая ярмарка «Сугд» стала уже узнаваемой и широко признанной частью в истории экономики нашей страны. Это действительно масштабное событие в предпринимательской жизни Таджикистана, уникальная площадка для демонстрации достижений для каждого предприятия, огромные возможности в расширении сети партнеров, а также заключения деловых сделок.

Ежегодно, Международная торговая ярмарка «Сугд-2018» помогает усилить долгосрочные торговые и партнерские связи между представителями бизнес-сообществ регионов Таджикистана с торговыми компаниями, потенциальными потребителями, инвесторами и деловыми кругами зарубежных стран.

Международная торговая ярмарка «Сугд-2019» организована Исполнительным органом государственной власти Согдийской области и Торгово-промышленной палатой Согдийской области при поддержке партнеров по развитию.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.