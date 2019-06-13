В Узбекистане намерены взимать налоги с блогеров
Цветы высажены, остановки вымыты, фонари заменены. Душанбе встречает президентов 10 стран
Какие дороги в Душанбе будут перекрыты. Карта
В селах Таджикистана построены 37 медпунктов
JICA передала роддому №1 Душанбе систему солнечной электроэнергии
Глобальный индекс миролюбия: Таджикистан улучшил показатели на 12 позиций
МВД: милиционеры-фигуранты дела о пытках Хикоятова никуда «не исчезли», они на службе
Ёдгор Файзов: В Хороге 50% населения не имеют доступа к питьевой воде
В Душанбе задержаны молодые люди, зарабатывающие на старике-инвалиде
Поставки нефтепродуктов в Таджикистан увеличились более чем на 11%
В Узбекистане намерены взимать налоги с блогеров
Цветы высажены, остановки вымыты, фонари заменены. Душанбе встречает президентов 10 стран
Какие дороги в Душанбе будут перекрыты. Карта
В селах Таджикистана построены 37 медпунктов
JICA передала роддому №1 Душанбе систему солнечной электроэнергии
Глобальный индекс миролюбия: Таджикистан улучшил показатели на 12 позиций
МВД: милиционеры-фигуранты дела о пытках Хикоятова никуда «не исчезли», они на службе
Ёдгор Файзов: В Хороге 50% населения не имеют доступа к питьевой воде
В Душанбе задержаны молодые люди, зарабатывающие на старике-инвалиде
Поставки нефтепродуктов в Таджикистан увеличились более чем на 11%
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