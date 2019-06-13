В эксклюзивном интервью «Азии-Плюс» глава Горно-Бадахшанской автономной области рассказал о главных проблемах области и о том, почему народу врать бесполезно.

- Скажите, какие проблемы в области требуют незамедлительного решения?

- Каждую субботу я принимаю население Бадахшана. Проблема номер один - это безработица и нищета. У нас 5 тысяч людей являются безработными. Это официально. А неофициально - 17 тысяч человек.

Многие люди и в самом Хороге и те, кто живут в районах, остро нуждаются в деньгах. Один просит на лечение, другой на учёбу…

Есть проблема и отсутствия жилья, инфраструктуры, дорог, школ. Даже с водой у нас проблемы - в Хороге 50% населения не имеют доступа к питьевой воде.

Мы пытаемся постепенно всё это решать. Например, что касается школ, у нас 50 общеобразовательных учреждений в аварийном состоянии, но недавно президент республики подписал документ, чтобы эти школы были или отремонтированы или же отстроены заново. Также в данный момент началась реабилитация двух участков дорог: Куляб-Шамсиддин Шохин, Йогед-Дарваз.

…Я всегда старался и стараюсь быть честным с народом. Не скажу, что я на 100% честен, это никому не удается, но я стараюсь им быть от всей души. Стараюсь быть ближе к народу. Почему это важно? Потому, что народ видел в лице работников местных органов власти только бездельников и воров. Однако, на самом деле, когда я познакомился с этими чиновниками, увидел, что 99% из них - честные, порядочные люди, которые день и ночь трудятся, и просто связь с народом у них где-то как-то оборвалась.

Ёдгор Файзов на субботнике работников областной администрации. Хорог, 16 февраля 2019 г. Фото Pamir04.ru 1 /2

Я хожу пешком на работу, выхожу на общественные работы вместе со всеми, неделю назад был на рынке Хорога, базар оказался в очень запущенном состоянии, тогда я вместе с людьми взялся почистить арыки и навести порядок. Народ любит, когда работники местных органов власти общаются с ними, но самое главное, повторю, надо говорить людям правду.

Бадахшан небольшой, и если ты что-то сделал нечестно, обманул народ, все об этом сразу узнают.

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