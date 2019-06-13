В Шахритусе задержан сотрудник администрации района, который пытался продать землю, не имея при этом никакого отношения к данной сфере.

Завотделом культуры администрации района Шахритус Хатлонской области Умед Гафоров задержан с поличным в момент получения взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-центр антикоррупционного ведомства Таджикистана.

За содействие в выделении 0,12 га земли для приусадебного участка местному жителю он получил в качестве взятки $5 тыс. и 8 тысяч сомони.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 247 (мошенничество) УК Таджикистана.

Президент Таджикистана неоднократно говорил о замешанности в незаконной продаже земли чиновников на местах, отметив, что «некоторые главы городов и районов, сельских джамоатов, вместо того, чтобы препятствовать нарушениям земельного законодательства, сами выносят противоправные решения, и выделяют незаконно земли гражданам».

«Отсутствие контроля над распределением земли привело к тому, что в некоторых городах и районах появились организованные группы, которые в сотрудничестве с соответственными лицами занимаются незаконной продажей земельных участков», –подчеркнул президент в прошлом году.

В качестве примера глава государства назвал район Рудаки, где по его словам, за последние 5 лет было полностью расформировано более 190 дехканских хозяйств, земли которых были незаконно распроданы.

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