Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) организовала учебную поездку в Кыргызстан для таджикских аграрных специалистов с целью ознакомления с опытом и извлеченными уроками реформирования сельскохозяйственной отрасли данной страны.

Посредством передачи знаний и навыков, что является частью проекта ФАО, финансируемого Европейским Союзом, участники смогли обменяться нужной информацией.

Учебная поездка дала возможность 12 представителям Минсельхоза и других соответствующих ведомств страны получить глубокое понимание многолетнего опыта, накопленного в соседней стране в процессе реформирования министерства и сельскохозяйственного сектора в целом.

Глава таджикской делегации - заместитель министра сельского хозяйства республики Джамиля Саидова высоко оценила значительные достижения кыргызских аграриев. Она при этом подчеркнула, что проблемы, стоящие перед отраслью, очень идентичны.

“Кыргызстан был выбран в качестве места назначения учебной поездки, так как страна имеет недавний опыт реформирования и модернизации сельского хозяйства, - сказал сотрудник ФАО Куватбек Бапаев. – Такие поездки являются отличным механизмом обмена знаниями между развивающимися странами и передачи проверенной практики на благо других. Мы надеемся, что этот опыт позволит ускорить текущий процесс реформы сельскохозяйственного сектора в Таджикистане”.

В ходе визита делегация встретилась с рядом ключевых лиц министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности, ассоциации пастбищепользователей Кыргызстана и др.

Делегация также посетила ветеринарную лабораторию и пункт пограничного контроля, пастбища и кооператив в Чуйской области Кыргызстана, встретилась с главами районных служб сельского хозяйства, которые играют ключевую роль в предоставлении сельскохозяйственных услуг, в частности, в области распространения знаний.

“Мне очень понравился подход кыргызских коллег к изменению организационной структуры министерства сельского хозяйства и его подразделений, а также решению таких вопросов как права частной собственности на землю и развитию земельных рынков”, - сказал начальник управления растениеводства министерства сельского хозяйства Таджикистана Фаррухиддин Набиев.

Специалисты Таджикистана также нашли очень интересным практику развития пастбищ и доступности ветеринарных услуг.

ФАО и Европейский Союз будут и дальше оказывать поддержку Минсельхозу Таджикистана в наращивании потенциала, усовершенствовании знаний и навыков специалистов министерства и подведомственных учреждений для стратегического планирования и анализа, разработки программ и координации деятельности с донорами и другими заинтересованными сторонами.

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