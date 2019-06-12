Родственники людей, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами, годами и десятилетиями живут в мучительной неизвестности. Они пытаются всеми средствами узнать о судьбе близких, но зачастую эти усилия оказываются безрезультатными. На сегодняшний день открыто более 10 тысяч дел о пропавших без вести в ходе сирийского конфликта. При этом бесследное исчезновение людей - трагическая реальность всех вооруженных конфликтов , передает Служба новостей ООН.

Проблему пропавших без вести обсуждали сегодня члены Совета Безопасности ООН, которые приняли первую в истории резолюцию, содержащую призыв к сторонам всех вооруженных конфликтах положить конец такой практике в соответствии с их обязательствами в рамках международного гуманитарного права.

«Совет Безопасности ООН призывает стороны вооруженных конфликтов принимать все меры, необходимые для активного розыска пропавших без вести лиц, обеспечивать возвращение их останков и отчитываться о пропавших без вести лицах, и создавать надлежащие каналы, позволяющие поддерживать связь с семьями в процессе поиска…», - говорится в принятой резолюции.

Члены Совбеза призвали уделять самое пристальное внимание случаям пропажи детей в результате вооруженного конфликта, а также регистрировать личные данные задержанных и арестованных, включая военнопленных. Совет Безопасности ООН призвал все противостоящие стороны разыскивать и извлекать останки умерших, идентифицировать их, наносить на карту места захоронения, почтительно относиться к найденным останкам и по возможности возвращать их родственникам.

Приветствуя новую резолюцию Совбеза, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рина Гелани заявила, что сегодня многие люди оказываются в руках воюющих сторон и содержатся в секретных местах без связи с внешним миром. Другие становятся жертвами внесудебных казней. Их тела нередко сбрасывают в безымянные могилы.

В числе пропавших без вести – не только комбатанты, но и гражданские лица, похищенные или убитые во время боевых действий.

«Каковы бы ни были обстоятельства исчезновения людей, их семьи пребывают в полном отчаянии, не зная о судьбе и местонахождении своих близких», - сказала представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

Рина Гелани подчеркнула, что точных цифр пропавших без вести нет, но они без всякого сомнения огромны.

«Например, Международный комитет Красного Креста открыл более 10 тысяч дел, связанных с бесследной пропажей людей в ходе сирийского конфликта», - отметила Рина Гелани.



Перед членами Совбеза выступил также президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер, который заявил, что в последние годы в ходе вооруженных конфликтов бесследно пропадают все больше и больше людей. Только в 2018 году в МККК было зарегистрировано более 45 тысяч новых случаев пропажи людей во время войны.



«Мы знаем, что эта цифра - только верхушка айсберга и она не отражает истинных масштабов проблемы…», - сказал Петер Маурер. Он выразил благодарность Кувейту как председателю Совбеза за организацию заседания и приветствовал принятие первой резолюции, посвященной людям, пропавшим без вести в ситуации конфликта.