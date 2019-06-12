В компании WhatsApp намерены подавать судебные иски против пользователей этого интернет-коммуникатора, которые нарушают правила пользования программой. При этом компания, принадлежащая Facebook, намерена искать доказательства такой деятельности и "за пределами платформы". Об этом сообщается на официальном сайте приложения.

«Начиная с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать правовые меры в отношении тех, кто, по нашему мнению, вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях, нарушающих условия предоставления услуг»,— сообщается на сайте мессенджера.



Как подчеркнули в компании, доказательства нарушений будут искать «и за пределами собственной платформы». Речь, к примеру, идет о публичных заявлениях компаний о возможности использовать мессенджер для рассылок. К настоящему моменту уже выявлены и заблокированы «миллион аккаунтов», владельцы которых нарушали правила, указали в WhatsApp.



В компании пояснили, что в список нарушений входит автоматизированная или массовая рассылка сообщений, а также использование программы не в личных целях.

WhatsApp – бесплатный мессенджер с поддержкой голосовой и видеосвязи. Приложением пользуется больше миллиарда человек. Компанию основали Ян Кум и Брайан Эктон в 2009 году. Главный офис расположен в США.

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