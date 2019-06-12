Тӯли се моҳи имсол Тоҷикистон қариб ба маблағи 964 миллион доллар муомилоти моли хориҷӣ анҷом дод.
Ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба андозаи 3,1% зиёдтар аст.
Дар инфографикаи мо бубинед, ки дар аввали сол ҷумҳурӣ чӣ гуна маҳсулот харидаву фурӯхтааст.
Дар Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK ва Google Новости бо мо бимонед.
7 ядовитых животных и насекомых, которых нужно опасаться летом в Таджикистане
В Кыргызстане нике (никох) будут регистрировать по паспортам
Таджикские специалисты изучили современные подходы сельскохозяйственной реформы в Кыргызстане
В школах Ташкента поменяли правила приема. Теперь по «звонку» туда сложно будет попасть
Антимонопольная служба определила монополистов на рынке контент-услуг Таджикистана
В Кыргызстане решили лишить бывшего президента неприкосновенности
В Пензе устроили саммит плова
Tcell станет партнером проведения Международной торговой ярмарки «Сугд-2019»
В Азии стартовал отбор на ЧМ-2022 по футболу. Таджикистан – в третьей корзине.
Президент Бангладеш с супругой прилетит завтра в Душанбе
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста