Принято решение прекратить уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, заявил глава МВД Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС.
Иван Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста до конца дня вторника, 11 июня, заявил министр.
Голунов будет отпущен из-под домашнего ареста.
Следственный комитет РФ оценит правомерность действий полицейских по делу журналиста, заявил Колокольцев.
На время проверки участвовавшие в деле сотрудники отстранены от работы, пишет Медуза.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прокомментировала уголовное дело специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
По мнению Матвиенко, обстоятельства задержания журналиста вызывают недоверие к следственным органам.
«Это либо непрофессионализм, либо головотяпство, либо провокация», — заявила она.
Матвиенко пообещала держать ситуацию с задержанием Голунова на контроле, призвав провести самое тщательное расследование по делу.
Журналиста «Медузы» задержали днем 6 июня. В отделении полиции Голунова избивали, не давали связаться с близкими и воспользоваться услугами адвоката. Он утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе.
8 июня Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест до 7 августа. Результаты анализов, взятых у Голунова, не выявили наличия наркотиков. На изъятых при обыске в квартире журналиста наркотических средствах отпечатков его пальцев не обнаружено.
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