В Душанбе приехала бывшая солистка ансамбля «Гульшан» Махфират Хамракулова. Она четверть века живет в эмиграции в США, и 22 июня выступит в Госфилармонии на концерте к юбилею знаменитого ансамбля.
О своей эмиграции, возможном возвращении на Родину, и своей знаменитой песне о цветущей столице – «Гулхои Душанбе» певица рассказала "АП".
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