В Душанбе приехала бывшая солистка ансамбля «Гульшан» Махфират Хамракулова. Она четверть века живет в эмиграции в США, и 22 июня выступит в Госфилармонии на концерте к юбилею знаменитого ансамбля.

О своей эмиграции, возможном возвращении на Родину, и своей знаменитой песне о цветущей столице – «Гулхои Душанбе» певица рассказала "АП".

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.