Таджикский мальчик один год прожил без матери в одной из школ-интернатов России. Он забыл таджикский язык, кроме слова «Оча» (мама, - прим ред.). Совсем недавно он был возвращен родителям в Таджикистане.
«Один год без мамы мне было очень сложно. Так сложно, что не могу выразить словами», - сказал 9-летний ребенок, который впервые остался без мамы рядом.
Соджида (переименованное имя) - мама мальчика не видела своего сына с июня 2018 года. Они с мужем, как трудовые мигранты, работали в России, воспитывая троих детей. Последний сын, кстати, у пары появился уже в миграции. Он единственный ребёнок в семье, на которого мать возлагает надежды: двое детей у Соджиды - инвалиды.
Спустя время, из-за несвоевременного оформления документов, мужа Соджиды депортировали в Таджикистан. Женщина осталась одна с тремя детьми, сроки ее легального пребывания в РФ тоже истекали. Она решила заново оформить документы и продолжить работу в Москве.
Однажды, в июне прошлого года, хозяин дома, где проживала Соджида с детьми, попросил ее ребёнка вынести мусор. Ребенка. который находился один, на улице увидели представители службы опеки, и увезли в приют.
Мать попыталась вернуть своего ребёнка, но не успела: Соджида и двое ее детей также были депортированы в Таджикистан из-за отсутствия документов.
Соджида говорит, что ей было очень больно расстаться с сыном. Весь года она старадала: из-за отсутствия финансов она не могла поехать в Россию, навестить сына и привезти его домой.
Власти вернули ей сына
Все это время женщина надеялась на властей, что они помогут ей решить возникшую проблему, и вернут сына домой.
- После года разлуки с сыном Министерство внутренних дел помогло вернуть мне его, и я очень благодарна им. Я год ждала этого момента, когда обниму своего мальчика. У меня не было возможности поехать к нему, так как мои двое детей были инвалидами и мы живём на съёмной квартире.
Баходур Хамрохзода - глава приёмника-распределителя для несовершеннолетних МВД Таджикистана говорит, что власти пытаются и помогают всем тем, у кого дети остались по тем или иным причинам в России, возвращая их на родину.
По его словам, в течение четырех месяцев 2019 года из России привезли 10 детей таджикских мигрантов, которые вернулись на родину уже после депортации их родителей.
Он отметил, что немало подростков, которые остаются в России из-за отсутствия документов или депортации родителей. При поддержке МВД эти подростки доставляются на родину, попадают в приемник-распределитель, а уж потом – в руки родственников.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Махфират Хамракулова: Песня «Гулхои Душанбе» никогда не была так актуальна
Прекращено уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
“Афганский изюм” или как торгует Афганистан с внешним миром?
Самую дорогую картину в мире нашли на яхте саудовского принца
С кем и чем торговал Таджикистан в начале года?
Усмон Тошев: «Матч с Китаем будет для нас первым большим экзаменом»
Запущены прямые денежные переводы через Юнистрим на «Корти Милли» от «Первого Микрофинансового Банка»
Что ожидает Таджикистан от госвизита Си Цзиньпина в Душанбе?
Tcell поздравил более 1000 детей с праздником детства
«Таджикский цемент» привлечет для строительства нового завода $100 млн.
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста
Фаррух11 часов назад
Смешно до слёз. Вы где в РФ видели подобное? Враньё пишите. В России служба опеки по улицам на разгуливает. Тем более, возле мусорок. Начнем с того, что ее сын болтался вообще один. Приплела какого то хозяина. Что за бред? У нее его забрали по причине ненадлежащего исполнения ею обязанностей. Двое инвалидов. А чё так? Ни жилья, ни работы, от мозгов, они плодятся и тащятся на чужбину