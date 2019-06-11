Таджикистан наторговал за первый квартал почти на $964 млн. Это на 3,1% больше по сравнению с этим же периодом прошлого года. Смотрите в нашей инфографике, чем торговала республика в начале года.
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Самую дорогую картину в мире нашли на яхте саудовского принца
Он забыл таджикский язык, кроме слова «Оча». Как мигрантов депортируют без их детей
Усмон Тошев: «Матч с Китаем будет для нас первым большим экзаменом»
Запущены прямые денежные переводы через Юнистрим на «Корти Милли» от «Первого Микрофинансового Банка»
Что ожидает Таджикистан от госвизита Си Цзиньпина в Душанбе?
Tcell поздравил более 1000 детей с праздником детства
«Таджикский цемент» привлечет для строительства нового завода $100 млн.
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