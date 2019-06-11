Из кабульской тюрьмы Пули Чархи освобождены 170 талибов, еще 130 талибов должны быть освобождены в ближайшее время, передает ИА "Фергана".
Афганское правительство пошло на этот шаг ради начала мирных переговоров с движением «Талибан».
Выпущенные на свободу заключенные попали в тюрьму из-за обвинений в связях с талибами и приговорены к многолетним тюремных срокам.
Президент Афганистана Ашраф Гани по случаю окончания священного месяца Рамазан сказал об освобождении 887 заключенных, чтобы убедить «Талибан» участвовать в мирных переговорах с афганскими властями.
Скептики считают, что решение об освобождении сотен сторонников «Талибана» было принято без широких консультаций и в итоге может усугубить и без того нестабильное положение в Афганистане.
До сих пор антиправительственное движение отвергало все предложения официального Кабула о начале переговоров. Талибы лишь проводили консультации с дипломатами США, а также участвовали в конференциях по урегулированию афганского конфликта в Узбекистане и России. Афганские власти они называют «марионетками», поэтому отказываются вести с ними прямой диалог.
Между тем, переговоры между талибами в Катаре и делегацией США по Афганистану в мае этого года зашли в тупик. Антиправительственное движение настаивает на полном выводе войск НАТО из Афганистана и только после этого обещает прекратить вооруженные действия. Не принесли успеха и конференции в Ташкенте и Москве.
В настоящее время на территории Афганистана прододжаются боевые действия и совершаются теракты.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Махфират Хамракулова: Песня «Гулхои Душанбе» никогда не была так актуальна
Прекращено уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
“Афганский изюм” или как торгует Афганистан с внешним миром?
Самую дорогую картину в мире нашли на яхте саудовского принца
Он забыл таджикский язык, кроме слова «Оча». Как мигрантов депортируют без их детей
С кем и чем торговал Таджикистан в начале года?
Усмон Тошев: «Матч с Китаем будет для нас первым большим экзаменом»
Запущены прямые денежные переводы через Юнистрим на «Корти Милли» от «Первого Микрофинансового Банка»
Что ожидает Таджикистан от госвизита Си Цзиньпина в Душанбе?
Tcell поздравил более 1000 детей с праздником детства
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста