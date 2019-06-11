"Если такой подход продолжится в отношении других граждан Таджикистана в России, то это создает предпосылки для ухудшения двухсторонних отношений между Москвой и Душанбе", - считает таджикский эксперт, доктор юридических наук Шокирджон Хакимов.

По его мнению, несоблюдение и тем более игнорирование международных правовых актов, законов самой России, регламентирующих права задержанных по подозрению в совершении того или иного преступления, негативно влияет на международную репутацию самой РФ, как полноправного субъекта международных отношений.

10:22 10 июня

В Москве убит спортсмен. В убийстве подозревают граждан Таджикистана

Разумеется, такой подход, когда он приобретает системный характер, создает предпосылки для ухудшения двухсторонних отношений между РФ и РТ, считает он.

Напомним, 8 граждан Таджикистана задержаны по подозрению в убийстве российского спортсмена Сергея Чуева. Возмущение у правозащитников вызвали снимки задержания подозреваемых.

«Необходимо уточнить, как с какой целью такой снимок стал достоянием информационного пространства и формировал негативное общественное мнение не только среди правозащитников РФ, но и особенно среди различных социальных категорий таджикского общества, независимо от политических взглядов, социального статуса и места жительства. К сожалению, сотрудники правоохранительных органов Москвы в данном конкретном случае совершили грубое нарушение всех существующих регламентирующих документов, включая международные обязательства РФ в области прав и свобод человека», - считает Хакимов.

Далее он констатировал, что после распространения фото задержанных первое впечатление таково, что полицейские задержали группу «гомосексуалистов или других представителей сексуальных меньшинств за организацию незаконного объединения».

«Во - вторых, акцент делается на их национальность, а не на признаки совершения ими уголовно-наказуемого деяния. В - третьих, вопреки принципу презумпции невиновности, не устанавливая меры пересечения, а также проводя другие мероприятия, связанные с подтверждением доказательства с соблюдением необходимых процессуальных действий, объявлять их преступниками, а не подозреваемыми, противоречить фундаментальным принципам Конституции и всех существующих нормативно - правовым актов», - говорит юрист.

Публикация в российских СМИ снимков задержания подозреваемых с разорванными сзади брюками и спущенными трусами вызвала возмущение некоторых правозащитников. Они сочли методы силовиков унизительными и попросили посольство Таджикистана вмешаться в ситуацию.

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