Президент уволил по причине долгого отсутствия на работе по состоянию здоровья судью Верховного суда Таджикистана Ахтама Акрамова, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства назначил первым заместителем главы Верховного суда Таджикистана Шавката Лутфуллозода, который ранее работал судьей ВС республики.

Кроме того, указами президента Хусрав Давлатзода и Рухшона Хаким назначены судьями Верховного суда Таджикистана. Рухшона Хаким до нового назначения была судьей Душанбинского городского суда.

Решениями правительства Таджикистана Абдусалом Рахимзода, Нарзулло Маликзода и Каъбатулло Меликзода назначены заместителями главы Налогового комитета Таджикистана.

Полковник гвардии Исматулло Одиназода по причине выхода на пенсию освобожден от должности командующего Национальной гвардией Таджикистана.

Также посол Таджикистана в Казахстане Хайрулло Ибодзода по совместительству назначен послом Таджикистана в Монголии.

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