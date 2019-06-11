В Атырау завершился XI Международный турнир по боксу памяти героев Казахстана Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Чемпион Азии Баходур Усмонов снова был лучшим в своем весе.

Традиционный международный турнир в Атырау проходил 5-9 июня.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Азербайджана, Кыргызстана, России, Узбекистана, Таджикистана и 11 регионов Казахстана.

Таджикский боксер Баходур Усмонов в весовой категории 64 кг взял золото, победив четырех соперников. В стартовом бою Баходур уверенно победил казахского спортсмена. Затем он одолел еще одного представителя хозяев турнира и азербайджанского боксера. В финале Усмонову противостоял опытный боксер национальной сборной Казахстана Дильмурат Мижитов.

Непростой поединок завершился победой Баходура. Бронза в этом весе досталась молодому казахскому боксеру Еламану Рахметолле и азербайджанцу Малику Гасанову.

Также на международном турнире в Казахстане бронзовые медали завоевали таджикские боксеры Бахтиёр Мирзомухаммад и Мухаммад Аброриддинов.

Напомним, это третья золотая медаль Баходура Усмонова в 2019 году.

В феврале ему удалось занять первое место на международном турнире памяти Д.Шопокова в Кыргызстане. В апреле, на чемпионате Азии в Таиланде Баходур Усмонов сумел завоевать вторую золотую медаль в нынешнем сезоне. На этом важном азиатском первенстве Усмонов сначала победил японца Даисуки Наримацу и затем одолел Тугрулбека Паззиева из Туркменистана. В полуфинале Баходуру противостоял опытный казахский спортсмен Саматали Толтаев, над которым он сумел одержать победу и выйти в финал. В финальном бою наш спортсмен победил монгольского боксера Чинзогира Баатарсуха.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.