Очередная, 19-ая сессия верхней палаты парламента Таджикистана, которая состоится завтра, 12 июня, рассмотрит 26 ранее одобренных нижней палатой страны законов.

Кроме того на утверждение сенаторов страны будут направлены указы президента Таджикистана Эмомали Рахмона о смене шестерых судей Верховного, Конституционного и Высшего экономического судов республики, сообщил «АП» источник в правительстве страны.

Как правило, имена смененных судей будут оглашены сразу после окончания сессии Маджлиси милли Маджлиси Оли Таджикистана.

Самым значительным законом, который рассмотрят сенаторы, является Закон Таджикистана «О военном положении», поддержанный депутатами Маджлиси намояндагон в конце мая текущего года.

Тогда, выступая перед депутатами, первый заместитель министра обороны РТ Эмомали Собирзода отметил, что законопроект, содержащий 18 статей, разработан с целью создания правовой основы для проведения мероприятий по защите Таджикистана в военное время, предотвращения агрессии или угрозы агрессии против республики и укрепления оборонной мощи страны.

Законопроект определяет границы мест военных действий, полномочия руководства страны и государственных органов во время военного положения. Он позволяет ограничивать во время военного положения организацию агитационных, пропагандистских мероприятий и других действий, которые негативно влияют на обеспечение безопасности и обороны страны.

Принятые поправки позволяют также во время военного положения запрещать покупку и продажу лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, а также спиртных напитков. Уполномоченным органам предоставляется прерогатива контроля связи, печатных изданий, установление цензуры в СМИ.

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