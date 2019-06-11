Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает, что в связи с проведением саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) с 13 по 16 июня текущего года в городе Душанбе будут введены ограничения на движение автотранспорта.

Согласно сообщению УГАИ МВД республики, в эти дни будут введены ограничения на движения транспорта по столичным улицам М. Мастонгулова, А. Дониш, С. Айни, Рудаки, Сомони, Техрон, Шерози, М.Турсунзаде, У.Хайем, Хувайдуллоева, Ганджави, Карамова, Хамадони, а также на автотрассах Душанбе-Чанак, Душанбе-Турсунзаде, Душанбе-Куляб и Душанбе-Лахш.

С какой периодичностью будут введены ограничения, не сообщается, однако отмечается, что дороги будут перекрываться по мере возникновения необходимости.

МВД Таджикистана просит водителей в эти дни воспользоваться дорогами (объезд) по улицам Зебуниссо, Дружбы народов, Н.Мухаммад, Лохути, Адхамова, Г.Валаматзаде, М.Назаршоева, Бухоро, Бохтар, Академика Раджабова, Х.Шерози.

Напомним, для участия в работе душанбинского саммита в Таджикистан прибывают президенты 12 государств - Китая, Россия, Ирана, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Бангладеш, Шри-Ланки. Еще 15 стран-участниц СВМДА будут представлены премьер-министрами, вице-премьерами и главами МИД. Афганистан на саммите будет представлять премьер этой страны Абдулло Абдулло.

Кроме участия в работе саммита у всех глав делегаций запланирован ряд двухсторонних встреч.

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