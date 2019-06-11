Душанбинcкие энергетические сеты продолжает веерное отключение света в отдельных районах Душанбе. Определенная часть Душанбе сегодня, 11 июня, останется без электричества.
Электричества не будет с 9:00 до 16:00 в микрорайонах Дехнавак, Дашти Хорзо, Джангалак, Навобод, Каратегинская, Охтак, Бустон, Авгоно, Чортут, Арбобхотун, Зарафшон-2, Пахтакор, Обчакорон и на улицах 1 мая и Дж. Расулова, сообщили «АП» в ОАО ДЭС.
Подача электричества будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ.
В столичных энергетических сетях подчеркнули, что в зависимости от объема ремонта и профилактической работы в некоторых случаях питание будет подключено до указанного времени.
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