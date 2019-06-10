Действующий президент Касым-Жомарт Токаев провел в Акорде пресс-конференцию по результатам внеочередных президентских выборов.

«Считаю, что прошедшие выборы были справедливыми, открытыми, и были созданы равные условия для всех семи кандидатов. С моей стороны как президента предприняты все возможные меры, чтобы данные выборы прошли справедливо, открыто и честно. Я благодарю всех казахстанцев, которые приняли участие в выборах и, конечно же, тех, кто поддержал меня своими голосами. Это мандат доверия, который я должен оправдать в ближайшие пять лет", - сказал Токаев на пресс-конференции.

«Слово "победа" я не воспринимаю. Поскольку "победа" - слово, которое больше относится к военному конфликту, а здесь больше выяснение отношения ко мне избирателей».

По его словам, сами выборы показали, что граждане Казахстана относятся к своим гражданским обязанностям неравнодушно, передает Holanews.kz

"Была очень большая явка на выборы, никто никого не принуждал, это произошло естественным образом. Поэтому есть все основания выразить удовлетворение итогами выборов", - отметил он.

Он также сообщил, что инаугурация президента Казахстана намечена на 12 июня.

«Инаугурацию президента мы планируем провести 12-го числа, если к этому времени ЦИК справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет. 14-го числа мне надо выезжать в Бишкек, далее - в Душанбе на крупные международные мероприятия», - сказал Токаев.

14 июня в Кыргызстане пройдет очередной саммит стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества, в котором будет участвовать казахстанский лидер. В Душанбе 14-15 июня состоится саммит лидеров стран Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Сегодня в Центральной избирательной комиссии озвучили предварительные результаты выборов 9 июня. По подсчетам голосов, лидирует Касым-Жомарт Токаев от партии Nur Otan – 70,76 процента. За него проголосовали 6,5 миллиона человек. Далее идут Амиржан Косанов от движения «Ұлт тағдыры» – 1,4 миллиона голосов или 16,2 процента. Дания Еспаева от демократической партии «Ак жол» – 478 тысяч голосов или 5,2 процента. Толеутай Рахимбеков от партии «Ауыл» – 294 тысячи голосов или 3,2 процента. Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов – 190 тысяч голосов или 2,7 процента. Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана – 167 тысяч голосов или 1,82 процента. За Садыбека Тугела от общественного объединения «Ұлы дала қырандары» проголосовали всего 0,92 процента избирателей.

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