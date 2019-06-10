Более 20 компаний – туроператоры, а также гостиницы, санатории рассказали душанбинцам и гостям столицы куда поехать летом, и на чем можно сэкономить.
В рамках турярмарки, прошедшей в субботу в отеле Hilton Dushanbe, посетители смогли ознакомиться с турами, с вариантами страховок в поездках, с возможностями эконом-отдыха.
А некоторым удалось выиграть бесплатные путевки в специальном конкурсе. Впрочем, не только путевки. «Ориёнбанк» разыграл золотые банковские карточки с деньгами на счете, а Zet-Mobile – пакеты интернета и минуты.
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