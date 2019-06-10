Медиа-группа «Азия-Плюс» объявляет набор гражданских журналистов из Хатлонской, Горно-Бадахшанской автономной областей и Раштской группы районов.
Для того, чтобы стать гражданским журналистом вам не обязательно иметь опыт работы в медиа или наличие соответствующего образования, мы ищем тех, кому не безразлично развитие общества в Таджикистане и тех, кто хочет рассказывать истории о людях и событиях в своем регионе для всей республики.
Кандидаты на позиции гражданских журналистов будут отобраны на конкурсной основе. После отбора кандидаты пройдут индивидуальное онлайн-обучение, где получат следующие навыки:
Основы журналистики;
Умение находить интересные истории;
Получение информации и многому другому.
После онлайн-обучения гражданские журналисты приступят к работе с редакцией и будут получать за каждый подготовленный материал соответствующие денежные гонорары.
Чтобы принять участие в конкурсе вам необходимо отправить на почту [email protected] свое CV в произвольной форме, несколько идей или тем будущих материалов. В теме письма необходимо указать «Гражданский журналист».
Проект проводится при поддержке Internews в рамках Центральноазиатской медиапрограммы CAMP.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Сенаторы Таджикистана завтра утвердят отставку шестерых судей Верховного и Конституционного судов
На турнире Гранаткина таджикские футболисты крупно проиграли турецким сверстникам
В конце недели все дороги, ведущие в Душанбе, на четыре дня будут перекрыты
В отдельных микрорайонах и улицах Душанбе сегодня не будет света
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 11 июня 2019 года
Куда поехать отдыхать и как на этом сэкономить: в Душанбе прошла турярмарка
"Слово "победа" я не воспринимаю": Токаев провел первую пресс-конференцию
«Станция Душанбинская»: таджикские певцы выступили на фестивале в Москве
В Таджикистане должна появиться своя, «таджикская мечта»
В Намангане будут шить костюмы от Hugo Boss
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста