Парламент Таджикистана принял 7 июня закон «Об обеспечении населения обогащенными пищевыми продуктами». Согласно закону, отныне производство, импорт и продажа необогащенной муки и других продуктов питания на территории страны запрещены.

Основная цель принятия закона - предотвращение ввоза низкокачественной муки в республику, пишет Радио «Озоди».

Основным поставщиком муки и пшеницы на таджикский рынок остается Казахстан.

По мнению таджикских депутатов, мука, которая запрещена к продаже на территории Казахстана, продается на таджикских рынках по завышенной цене, а употребление в пищу хлеба из такой муки чревато серьезными последствиями для здоровья.

Депутат Шариф Рахимзода критически оценил существующую ситуацию в стране с мукой.

«Мука казахстанского производства, которую мы покупаем, в самом Казахстане запрещена, потому что указом президента этой страны разрешена продажа лишь обогащенной витаминами и микроэлементами муки», - сказал он на сессии.

По его словам, обогащение продуктов питания важно для здоровья населения, уровня жизни и экономического развития страны.

«Здоровье населения зависит от витаминов и микроэлементов, которые важны для человеческого организма. Если вы обратили внимание, сегодня на улицах города большинство молодых людей низкорослые, ниже меня даже, хотя в студенческие годы я стоял третий или четвертый с конца. А всё потому, что нынешней молодежи не хватает необходимых микроэлементов», - сказал депутат.

Заместитель министра здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Мирзомуддин Камолзода сказал, что обогащение (фортификация) муки может способствовать профилактике анемии и дефицита питательных веществ.

Специалисты утверждают, что дефицит железа в хлебобулочных изделиях приводит к задержке интеллектуального и физического развития детей, нарушению репродуктивной функции женщин, материнской смертности.

Согласно последним данным ВОЗ, опубликованным в 2017 году, смертельные случаи от железодефицитной анемии в Таджикистане составляют 0,02% от общей смертности.

Следует отметить, что Узбекистан ограничил импорт необогащенной пшеничной муки первого сорта. Это предусмотрено Концепцией по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения на 2019−2022 годы в этой стране.

Кыргызстан вовсе запретил ввозить некачественную муку на свою территорию в 2018 году.

Импорт пшеницы вместо муки

Таджикистан почти полностью импортирует муку и пшеницу из Казахстана. При этом в последние годы поставки муки сокращаются, а ввоз пшеницы, наоборот, растет. Это связано с открытием в Таджикистане новых мощностей по переработке пшеницы, которые в настоящее время обеспечивают почти 90% потребностей страны в муке.

В апреле этого года Таджикистаном было импортировано около 375 тысяч тонн пшеницы и всего около 4,5 тысяч тонн муки.

Как сообщают СМИ Казахстана, в нынешнем сезоне страна получила зерно невысокого качества, муки премиум-качества будет немного.

Генеральный директор мукомольного комбината "Мутлу" Досмукасан Таукебаев заявил, что в нынешнем году зерно в Казахстане - среднего качества.

«Но оно вполне укладывается в стандарт, - сказал он. - Мы сейчас покупаем зерно с содержанием клейковины 25–27%, из которого получаем прекрасную муку первого сорта с клейковиной 30%. Это ещё советский стандарт. На случай, если качество зерна окажется ещё ниже, у нас есть резервный вариант – это рынок Афганистана. Он с охотой берёт муку из пшеницы четвёртого класса. Их привлекает её более низкая стоимость».

Казахстанских поставщиков тревожит, что страны Центральной Азии последовательно уменьшают импорт муки и переходят на закуп зерна.

«Для них хлеб из Казахстана – товар стратегический. Например, в Таджикистане это более половины всего каравая. Для Узбекистана – четверть. Страны зависят от импорта. Своего зерна им не хватает. Наше положение на этих рынках всегда было твердым. Мука из казахстанской пшеницы – бренд, который мы теряем. Но его подхватывают местные мукомолы», - заявил казахстанский специалист.

Зачем нужна фортификация муки?

По данным властей, в Таджикистане действуют около 30 мукомольных предприятий и ни одно из них не обогащает производимую продукцию, но отныне они будут обязаны делать это.

Таджикские мукомолы заявляют, что обогащать свою продукцию не могут, так повысятся цены на муку. Дело в том, чтобы распределить фортифицирующие премиксы равномерно, перемешать его качест­венно, нужно соответствующее оборудование – чем лучше линия перемешивает, тем дороже стоит.

Кроме того, они значительно сокращают срок хранения муки, что невыгодно как самим производителям сырья, так и покупателям.

Фортификация представляет собой процесс добавки в муку витаминов и минералов в процессе размола, что приводит к более высокому качеству и питательной ценности продукции. Как правило, добавка витаминов и минералов в муку осуществляется в процессе размола путем добавления небольших объемов порошкообразного «премикса питательных элементов»

Семь причин для фортификации муки

1. Фортификация часто употребляемых массовых продуктов питания, в том числе муки, является эффективным и экономичным способом обеспечения населения основными витаминами и минералами.

2. Витамины и минералы способствуют профилактике дефицита питательных веществ, в том числе железодефицитной анемии, ряда заболеваний и врожденных дефектов.

3. Мука является идеальным продуктом для фортификации, поскольку она входит в число массовых продуктов питания и именно фортификация муки, а не изделий из нее позволяет расширить круг потребителей.

4. Фортификация предоставляет возможность существенно повысить уровень здоровья населения

5. Фортификация муки способствует укреплению национальной экономики. Здоровье населения ведет к повышению производительности труда.

6. По данным Всемирного Банка дефицит витаминов и минералов в совокупности приводит к снижению ВНП на 5%. Стоимость фортификации основных массовых продуктов питания определенными витаминами, способствующая устранению такого дефицита, составляет в эквиваленте приблизительно 0.15% ВНП. R

7. Мукомольные предприятия могут играть решающую роль в решении данных проблем питания путем повышения качества своей продукции за счет добавления основных витаминов и минералов. Они могут выпускать продукцию более высокого качества с минимальными издержками или без издержек, а также оказывать содействие оптовым клиентам в сбыте продукции более высокого качества.

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