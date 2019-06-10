Российские журналисты и активисты собираются провести 12 июня в Москве марш в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом. Об этом сообщается на странице мероприятия в фейсбуке, пишет Медуза.
Организаторы марша требуют прекратить уголовное преследование Голунова, а также «наказать тех, кто подбросил наркотики, сфабриковал и заказал уголовное дело».
Акция не согласована с московскими властями, поэтому организаторы предлагают выходить мирно и нести в руках газеты со статьями об Иване Голунове.
"Мы надеемся, что городские власти не будут чинить препятствия Маршу, но не можем гарантировать этого. Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний", - написано в ивенте.
Участники марша планируют встретиться в 12 часов дня у метро «Чистые пруды» и пройти от Мясницкой улицы до Большой Дмитровки. Марш закончится у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38, где пройдут одиночные пикеты.
12 июня отмечается День России — важный государственный праздник Российской Федерации. До 2002 года он именовался как День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.
Стало известно, что эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей арестованного по обвинению в сбыте наркотиков журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Правозащитник опубликовалкопию результатов экспертизы.
Ранее главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что следов наркотиков не нашли и в анализе мочи журналиста, сданной сразу после задержания.
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Musofir17 часов назад
А у нас все бы свой язык засунули в одно место и тихо молчали в тряпочку