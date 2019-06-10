Содержащиеся в Ташкентском зоопарке лебеди страдают от загрязнения пруда, утверждают посетители. В воде скопилось такое количество мусора, что здоровье птиц находится под угрозой, сообщает nuz.uz.
Один из участников группы «Потребитель.Uz» в социальной сети Facebook рассказал о сцене, которую видел своими глазами. Белый лебедь попытался проглотить полиэтиленовый пакет, плавающий в воде, и подавился, причем долгое время не мог избавиться от пакета самостоятельно.
Как утверждает пользователь, он немедленно сообщил об этом работникам зоопарка, однако те равнодушно отнеслись к его словам, пообещав только «посмотреть» на лебедя.
Свое заявление автор поста сопроводил фотографиями, на которых лебедь держит в клюве пакет. Причем весь мусор, как подчеркивает свидетель происшествия, бросают в воду посетители зоопарка – как дети, так и взрослые.
«Водоём, в котором плавают эти птицы загрязнён до ужаса, баклажки, салфетки, пакеты, бычки, отходы от фруктов, даже заметил, что одна женщина справляла нужду своего ребенка прямо в этот водоём. Куда смотрит администрация, ведь мы в ответе за этих животных которых приручили» - пишет автор в своем посте (орфография источника сохранена).
Сообщение собрало несколько сотен комментариев от посетителей зоопарка. Они рассказывают, что тоже не раз видели, как люди кидают в животных остатками пищи и различными предметами, кричат на зверей и дразнят их.
Значительное число пользователей группы высказалось за закрытие зоопарка, поскольку в нем не обеспечены должные условия для животных.
Другие участники сообщества посоветовали ввести за подобные действия крупные штрафы, которые не только дисциплинируют посетителей, но и пополнят бюджет зоопарка.
Зоопарк в Душанбе - тоже повод для расстройства
Совсем недавно предметом жарких споров в сети стало положение и в Душанбинском зоопарке: горожане пожаловались мэру на положение животных в зоопарке, многие требовали его закрыть, чтобы не мучать животных.
В ответ Рустам Эмомали поручил улучшить состояние Душанбинского зоопарка.
На сегодняшний день в Душанбинском зоопарке, построенном в 60-е годы прошлого века по стандартам советских времен, и с тех пор не изменившемся, содержатся 985 питомцев 135 видов животных. В зоопарке работают 50 человек, но лишь 32 из них являются специалистами.
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