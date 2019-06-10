На празднике мёда на рынке «Мехргон», 2018 год

В Таджикистане увеличилось количество пчелосемей: оно дистигло 228 тысяч, в прошлом году их было 220 тысяч. Об увеличении пчелосемей сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства страны, подводя итоги мероприятий, посвященных «Празднику мёда» в Душанбе, который прошел в начале июня на рынке «Мехргон».

В министерстве сельского хозяйства страны утверждают, что в Таджикистане производится мед высшего качества, что позволило наладить его экспорт за рубеж. Таджикский мед сегодня экспортируется в Россию, Казахстан, Афганистан и ОАЭ.

«В настоящее время количество пчелосемей в Таджикистане доведено до 228 тысяч. В Таджикистане произрастают более 4 тыс. видов цветковых растений, большинство из которых медоносные. Площадь сельхозугодий и лесов составляет 4,4 млн га, их медовый запас, по минимальным расчетам, равен 132 тыс. тонн, что позволяет довести численность пчелиных семей до 500 тысяч. Однако нынешний уровень использования медового запаса не достигает даже половины существующего потенциала», – сетуют в Минсельхозе страны.

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, приблизительно 200 тыс. пчелиных семей принадлежат хозяйствам населения, остальные 28 тыс. – общественным и фермерским хозяйствам.

Стоимость меда в Таджикистане начинается от 7-8 долларов за килограмм Asia-Plus

Согласно информации Министерства сельского хозяйства республики, в 2018 году в РТ было произведено свыше 4,1 тыс. тонн мёда, что немного превышает показатель за 2017 год.

В годы независимости Таджикистан увеличил производство меда с 1 200 тонн в 1992 году до 4 122 тонн в 2018 году.

По утверждению Минсельхоза, Программа развития пчеловодства в Республике Таджикистан направлена на увеличение пчелиных семей и производства мёда во всех категориях хозяйств, улучшение породы пчёл, обеспечение потребностей пчеловодов, независимо от форм хозяйствования, воском, прополисом и оборудованием для пчеловодов.

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