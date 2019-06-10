Сотрудники худжандской милиции задержали по подозрению в совершении серий краж трех несовершеннолетних жителей. Они трижды за месяц ограбили дом 37-летней жительницы Худжанда.

Задержанные с начала мая по начало июня трижды обокрали дом женщины, и в общей сложности унесли из дома пострадавшей денежные средства, ювелирные изделия, средства мобильной связи на общую сумму 47 тыс. сомони, сообщает пресс-центр МВД Таджикистана.

В отношении задержанных возбуждено угловое дело, проверяется их причастность к другим кражам совершенных в городе.

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