Мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев был избит в ночь на 7 июня после того, как сделал замечание компании молодых людей, приставшей к беременной женщине. Затем спортсмена скинули в пруд, в результате чего он скончался. По подозрению в убийстве Чуева ФСБ совместно с МВД задержали несколько граждан Таджикистана.

Пресс-секретарь представительства Министерства труда, миграции и занятости населения РТ в РФ по миграции Иброхим Ахмадов сообщил «АП», что сообщения о вышеназванном преступлении было распространено СМИ в минувшие выходные и по этой причине представительство своевременно не смогло отреагировать на него.

«Мы допускаем, что, как это нередко бывает, что СМИ Москвы перепутали Таджикистан с другим государством региона», - отметил Ахмадов.

Он заверил, что представительство в ближайшее время выяснит подробности данного преступления и сообщит СМИ Таджикистана об этом.

«Московская газета» написала со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что смерть Чуева наступила в результате того, что он захлебнулся водой.

По словам свидетелей, около 23 часов 7 июня недалеко от д.2 по ул. Южнобутовской была замечена компания из 4-5 человек азиатской наружности, которые вели себя очень шумно и приставали к прохожим.

Двое из них встали на середину моста, который проходил между двух прудов, и стали приставать к девушке. Как выразился в комментарии «Пятому каналу» один из очевидцев, они стали хватать женщину и попытались «снять с нее юбку» .

В какой-то момент к ним подошла пара — мужчина и женщина. Завязалась драка, в ходе которой мужчина упал в пруд. Затем нападавшие стали наносить удары девушке. К месту происшествия подбежали прохожие, кто-то закричал, что вызвал полицию, и нападавшие направились в сторону станции метро Бунинская аллея.

Позже все та же "Московская газета" написала, что по подозрению в убийстве борца Сергея Чуева задержаны граждане Таджикистана.

Изданием были выложены фоторафии с момента задержания подозреваемых, запечатлевших задержанных с разорванными сзади брюками и спущенными трусами, которые уже взбудоражили таджикскую общественность.

Задержание подозреваемых в убийстве Сергея Чуева. Фото с сайта Mskgazeta.ru

Они сочли методы силовиков унизительными и попросили посольство Таджикистана вмешаться в ситуацию, пишет сайт «Ахбор».

Задержание производили сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией. Подозреваемым от 24 до 29 лет. Операция по задержанию прошла в Чечерском проезде. Участники ночной расправы над борцом обедали в торговом центре как ни в чем не бывало.

Фотографии подозреваемых также опубликовал телеканал РЕН ТВ. По его данным, всего были задержаны 8 человек. Их гражданство в его материале также не указано.

О поимке подозреваемых заявил и Следственный комитет РФ. Однако в официальном сообщении число и гражданство задержанных не указаны. Заведено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений».

Посольство Таджикистана в Москве пока не прокомментировало данный инцидент.

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