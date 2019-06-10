«Я/Мы Иван Голунов» – аналогия французского лозунга Je suis Charlie (Я – «Шарли»), который использовали люди по всему миру как символ осуждения после расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Газеты «Ведомости», «Коммерсант» и «РБК» впервые в истории выйдут с одинаковой первой полосой в понедельник, 10 июня. Она будет посвящена уголовному преследованию журналиста «Медузы» Ивана Голунова, пишет Медуза.

Все три издания сделали заявление, в котором поддержали решение Никулинского районного суда, отправившего Голунова под домашний арест вместо СИЗО. Редакции также потребовали проверить действия полицейских и предоставить результаты проверки СМИ.

Медуза Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Наказание за это преступление — от 10 до 20 лет лишения свободы. На суде журналист заявил, что наркотики ему подбросили из-за расследования о похоронном бизнесе. Вечером 8 июня отправил под домашний арест специального корреспондента «Медузы»

В заявлении также говорится, что редакции этих изданий не считают предоставленные следствием доказательства вины Голунова в сбыте наркотиков убедительными и не исключают связи уголовного преследования с профессиональной деятельностью журналиста.

Голунов – журналист-расследователь, он работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях», РБК, сейчас – специальный корреспондент Meduza.

В последние годы Голунов писал о том, как тратятся средства из московского бюджета, в том числе по программе благоустройства.

Голунов был задержан 6 июня, сейчас находится под домашним арестом. Полиция обвиняет его в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил о своей невиновности, он полагает, что задержание связано с его расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии.

Коллеги и друзья Голунова также уверены, что дело сфабриковано и связано с его расследованиями.

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