В Душанбе при участии мэра и президента 7 июня открылся парк "Куруши Кабир": он возведен на месте сквера у театра оперы и балета, и в нем установили памятник легендарной таджикской блерине Малике Сабировой и великому художнику Камолиддину Бехзоду.
Радио эфир
День публичного вязания: зачем таджички вышли на улицы со спицами
Как насвай помогает бороться с курением в Центральной Азии
Генпрокуратура Узбекистана опровергла информацию о психологическом давлении на Гульнару Каримову
Президент Назарбаев Университета: Добро пожаловать, студенты из Таджикистана!
Как волонтеры возрождают Чимганский лес
Алишер Усманов. История успеха, состояние, активы
Не всё то – золото, что строится
Салом алейкум, Таджикистан! Анонсы событий, день в истории, прогноз погоды на 8 июня 2019 года
Афиша от Asia-Plus: куда сходить и что посмотреть в эти выходные
Султон Хамад. Военный эксперт, говоривший о мире
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста