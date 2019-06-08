В Душанбе при участии мэра и президента 7 июня открылся парк "Куруши Кабир": он возведен на месте сквера у театра оперы и балета, и в нем установили памятник легендарной таджикской блерине Малике Сабировой и великому художнику Камолиддину Бехзоду.

фото пресс-службы президента РТ 1 /34