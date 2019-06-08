Группа волонтеров из Узбекистана последние пять лет пытается восстановить лес в Чимгане, который стремительно сокращается из-за вырубки деревьев на топливо и выпаса скота.

До сегодняшнего дня им удалось посадить здесь более 1000 саженцев и сеянцев.

«Мы стараемся сажать те деревья и растения, которые здесь были изначально. Успели посадить, к примеру, клен, ясень, дуб, шиповник, арчу, каркас. Но вот найти, к примеру, рябину, которая здесь была раньше, не получается. Ее просто нет», - рассказывает волонтер Петр Стальбовский.

Как обычно проходит процесс восстановления леса, смотрите в нашем сюжете.

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Партнером проекта «Салом, соседи!» выступает ГУП «Таджикская алюминиевая компания». ТАЛКО – это ведущее промышленное предприятие Таджикистана, входящее в число крупнейших мировых производителей алюминия. ТАЛКО сегодня широко представлена в таких секторах экономики Таджикистана, как горнодобывающая и химическая промышленности. Целью компании является также и развитие нового направления в экономике Таджикистана – энерго-металлургического.

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