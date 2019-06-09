Грядёт наше не по-детски жаркое таджикское лето. В знойные дни помочь может не только мороженое или прохладительный напиток, но и купание в прохладной воде. Кроме того, плавание очень полезно для организма.

Ну, а что делать тем, кто совсем не умеет плавать? Учиться! И мы подскажем – где.

55 Aqua

Параметры бассейна: длина – 15 м, ширина – 8 м, глубина – 1,5 м.

Данный комплекс предоставляет свыше 80 видов абонементов. Минимальная цена – 400 сомон, куда входят практически все услуги: бассейн, фитнес, сауна и джакузи. При этом учитывается график самого клиента. Существуют абонементы отдельно для мужчин, женщин и детей, которые в свою очередь, разделяются на тарифы: обычные и ВИП. При покупке абонемента на 2-3 месяцев и более, предоставляются скидки.

В случае, если посещение разовое, стоимость абонемента для взрослых составляет 120 сомони с человека, для детей от 7 до 12 лет – 50 сомони. Учитывая желания прекрасной половины, работники выделили женские часы для разового посещения: понедельник, среда и пятница с 7:00 до 14:00. В это время персонал комплекса тоже женский.

55 Aqua также предоставляет услуги тренеров по плаванию. Это квалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт работы не только со взрослыми, но и с детьми. В их число входит известная спортсменка Карина Климык, завоевавшая бронзу на соревнованиях Центральной Азии по плаванию в 2017 году. Первые тренировки абсолютно бесплатны как для взрослых, так и для детей.

Кстати о детях. Месячный абонемент в бассейн стоит 400 сомон. Заниматься можно как индивидуально, так и в группах, которые формируют в специально отведённое время:

Понедельник, среда и пятница с 14:00 до 15:30 и с 16:00 – 17:30.

Вторник, четверг и суббота с 9:00 10:30, 14:00-15:30 и с 16:00-17:30.

Бассейн 55 Aqua работает также и в учебный для детей период. Ребята, которые учатся в первую смену, могут посещать бассейн в вечернее время. А те, кто учится во вторую смену – утром.

Специально для родителей, которые хотят отдать на занятия по плаванию ребёнка младше 7 лет, есть особая услуга: индивидуальные тренировки. Принимаются дети с 4-х лет. В месяц эта услуга стоит 500 сомони.

При бассейне есть пул-бар, где можно заказать фреши, спортивные коктейли, кофе или сэндвичи. Перед входом в раздевалку вы увидите магазин, в котором продаются все необходимые для плавания вещи: полотенца, плавки, купальники, сланцы, шапочки и очки.

Фильтрация воды в бассейне осуществляется каждые 16 часов при помощи универсальной немецкой системы.

Для того, чтобы воспользоваться услугами 55 Aqua, необходимо пройти обследование у врача-терапевта, который работает в данном комплексе. В случае, если у вас нет никаких проблем со здоровьем, вам выдаётся справка.

По всем дополнительным вопросам можно позвонить по номеру – 44 66 05 555.

Адрес: ул. Айни 48 (БЦ Созидание, 1-й этаж).

Отель «Hilton Dushanbe»

Параметры бассейна: длина – 16 м, ширина – 6 м, глубина – 1,6 м.

Работает круглый год и ежедневно - с понедельника по воскресенье – 6:00 – 22:30.

Поплавать в бассейне отеля можно, как воспользовавшись абонементом, так и используя услугу разового посещения. Месячный абонемент для взрослых обойдётся в 800 сомони с человека. Сюда входят бассейн, сауна и паровая комната. Для детей от 6 до 12 лет такой абонемент стоит 400 сомони. Стоимость разового посещения для взрослых – 100 сомони, для детей – 50.

Для женщин отведены специальные дни и время: понедельник, среда и пятница с 11:00 до 14:00.

При отеле работает профессиональный тренер с 10-летним стажем. Тренировки проводятся для детей в возрасте от 5 до 14 лет. Возможны занятия как в группе (5 человек), так и индивидуально. 12 групповых занятий длятся месяц и стоят 650 сомони за 1 ребёнка. Продолжительность каждого занятия – 1 час. Для индивидуальных тренировок услуги более обширные. Здесь клиенты вольны выбирать само количество занятий для своих чад:

1 занятие – 80 сомони

6 занятий – 440 сомони

10 занятий – 680 сомони

12 занятий – 770 сомони

Каждому посетителю выдаются индивидуальные разовые тапочки, полотенца и халаты. Если же вы забыли свои сланцы или плавательные очки дома, это не беда, ведь перед входом в раздевалки есть прилавок, где их можно приобрести.

Утолить жажду можно, попросив у администратора меню, куда входят прохладительные напитки и лёгкие закуски. Как раз то, что нужно после плавания.

По всем дополнительным вопросам звоните по номеру – 48 703 0072.

Отель «Hyatt Regency Dushanbe»

Параметры бассейна: длина – 25 м., ширина – 5 м., глубина - 1,15м, 1,45 м.

Бассейн работает ежедневно с 6 утра до 10 вечера. Дни посещений на женские и мужские не разделены.

Сейчас в честь священного месяца Рамазан в отеле проводится акция: абонемент на Саёхат СПА, куда входят бассейн, мокрая сауна, джакузи и спортзал за полцены. Стоимость – 1000 сомон на 1 человека. Действует до 6 июня этого года.

В отеле «Hyatt Regency Dushanbe» предоставляется семейная клубная карта за 28000 сомони на двоих. Включены все услуги СПА, включая спортзал и бассейн. Для детей- обладателей карт младше 14 лет - посещения совершенно бесплатны.

Также вы можете приобрести следующие клубные карты:

Годовая карта – 19000 сомони

Полугодовая карта – 10500 сомони

Квартальная карта – 6800 сомони

Дневная карта на 1 месяц – 2000 сомони

Дневная карта на 6 месяцев – 7200 сомони

Дневная карта на год – 12000 сомони

Приобретя одну из этих карт, вы получаете неограниченный доступ в тренажёрный зал, фитнес центр, джакузи, паровую и сухую сауну, а также комнату отдыха, где можно отдохнуть под расслабляющую музыку. По словам служащих отеля, о ценах можно договориться. Плюс к этому, вне зависимости от того, какую карту вы покупаете, вы получаете скидки на следующие услуги:

Ресторанный комплекс – 10%

Массаж (понедельник, вторник, среда, четверг) – 30%

Массаж (пятница, суббота, воскресенье) – 10%

Вы также можете сдать одежду в химчистку, которая действует в отеле не только для его постояльцев, но и для душанбинцев. На неё распространяется 20%-ая скидка.

Есть и услуги разового посещения бассейна. Дети в возрасте до 6 лет могут воспользоваться разовым посещением бесплатно. Дети от 6 и до 10 лет могут поплавать за 45 сомони, а от 10 до 13 лет – всего за 70 сомони. Для взрослых действуют следующие цены:

Дневное посещение до 16:00 – 200 сомони

Вечернее посещение после 16:00 – 300 сомони

Приводите и своих друзей, ведь даже отдыхать в таких комфортных условиях одному бывает скучно. Тем более, что для группы из 4 человек и более, действуют скидки на все услуги.

Желающих научиться плавать учит профессиональный тренер, который работает при отеле 6 дней в неделю. Есть курсы, как для взрослых, так и для детей. Месячный абонемент на 12 индивидуальных занятий взрослым обойдётся в 1500 сомони.

Индивидуальные занятия для детей до 13 лет в месяц стоят 820 сомони, а групповые – 750 сомони.

Каждому гостю перед заходом в бассейн выдаётся набор: халат, полотенце и тапочки. Также в отеле есть магазин, где можно приобрести такие нужные для плавания вещи, как: очки, сланцы, плавки, купальники или шапочки.

Можете не беспокоиться и о чистоте бассейна, ведь фильтрация осуществляется ежедневно, а каждый вечер весь бассейн чистит робот!

По всем дополнительным вопросам звоните по номеру – 48 702 1212.

Отель «Serena Dushanbe»

Параметры бассейна: длина – 12 м, ширина - 6м, глубина – 1,8м.

Посещать бассейн можно с мая по сентябрь ежедневно. Он располагается на крыше отеля, откуда открывается потрясающий вид на город. Если вы не любитель позагорать, спрятаться от солнца можно под большими шизлонгами.

Время работы бассейна – 7:00 – 21:00. Дни посещений не разделены на мужские и женские.

Здесь вы можете либо приобрести абонемент, либо воспользоваться услугой разового посещения. Есть отдельные абонементы для взрослых и отдельно для детей. Взрослый абонемент на месяц стоит 1500 сомони.

Разовое посещение – 150 сомони.

Дети младше 12 лет могут месяц плавать в бассейне отеля за 750 сомони. Разовое посещение для них обойдётся всего в 75 сомони. А 3-х летних малышей пускают абсолютно бесплатно, разумеется, под присмотром родителей.

Услуги тренеров по плаванию нет.

По всем дополнительным вопросам звоните по номеру – 48 701 4000.

Республиканский плавательный бассейн

Расположен на территории Центрального республиканского стадиона.

В комплекс входят 3 бассейна, разные по объему и размерам. Есть «лягушатник», где вода буквально по пояс, поэтому даже самому пугливому малышу бояться нечего. В «лягушатнике» должны обучаться все дети, прежде чем начать плавать в глубоких бассейнах. Самый длинный бассейн – 50 м в длину и 3 метра в глубину. Долгое время он был в непригодном состоянии и пустовал. Но теперь он починен и заполнен водой. И самый глубокий бассейн – 6 м в глубину.

По словам работников, в начале июня стартует продажа абонементов на плавание в бассейне. Цены можно будет узнать на месте. Посещение – ежедневно по 1 часу. Но перед покупкой абонемента необходимо заполнить медицинскую форму о состоянии здоровья.

На текстильном комбинате функционирует два бассейна, которые отличаются по глубине. В глубокий бассейн можно прыгать с трамплинов и «вышек».

Это место известно всем своими низкими и доступными для всех ценами. Абонементы здесь не предоставляются, но есть разовое посещение. Цены также будут известны в начале июня.

Бассейн Физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) и бассейн в районе Водонасосной не работают.

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