Звезды - тоже люди и у них есть лучшие друзья. Мы выбрали примеры звездных союзов в шоу-бизнесе, чьи отношения уже проверены временем.

Зафар Абдуалимов и Бехруз Насриддинов

Зафар и Бехруз познакомились 8 лет назад по работе и сразу же сдружились – бывает и такое. Первая встреча произошла, когда эстрадный исполнитель пришел в эфирную студию радио Asia-Рlus.

Бехрух и Зафар

Радиоведущий и шоумен признается, что он старается не заводить дружеские отношения с представителями шоу-бизнеса, но Зафар – исключение:

- Потому, что Зафар – не пафосный, приземленный, отзывчивый человек, с ним комфортно, как дружить, так и вести дела. А еще он мягкий, неконфликтный человек, с ним очень сложно поругаться.

За 8 лет друзья закончили не один успешный проект, и верят, что так будет и в дальнейшем.

- Пару лет назад мне предложили стать одним из ведущих в проекте «Суруди сол». Это был мой первый опыт в качестве ведущего, я сильно переживал, потому что когда ты на сцене, ты очень уязвим и даже одно неверно сказанное слово может привести к цепочке неприятных последствий. В тот день все обошлось хорошо благодаря поддержке Бехруза, который выступил в качестве моего соведущего, - рассказывает Зафар в подтверждении своих слов о надежности своего друга.

Бехруз Насреддинов и Зафар Абдуалимов

Мехринигор Рустам и Мино

Девушки дружат с раннего детства. Познакомились они в танцевальном ансамбле «Падида», куда обе приходили на занятия по танцам.

- Дружу с Мино, наверное, потому, что она относится ко мне с искренностью и уважением. Хоть мы и давно дружили, но посмотрела я на нее совсем другими глазами в прошлом году, когда мы давали совместный концерт в Австралии.

Во время этой поездки я заболела, и тогда Мино повела себя как настоящий друг: она заботилась обо мне, выхаживала как моя мама, заваривала чай, не позволяла пропускать прием таблеток, укрывала, когда мне было холодно.

В свободное время подруги ходят в кино, гуляют по городу, сидят в кафе за чашкой чая и болтают часами обо всем на свете, поют, танцуют вместе ходят на шоппинг.

Мехрнигор и Мино

Мехринигор признается, что за много лет они ни разу не поругались. Представляете?

Тахмина Раджабова и Фаррух Собирзод

Мы привыкли видеть популярных ведущих ТВ «Сафина» Тахмину Раджабову и Фарруха Собирзода, как устоявшийся тандем соведущих на различных мероприятиях. Но помимо того, что звезды экрана являются коллегами по работе, их связывает добрая, искренняя и долголетняя дружба длиною в 12 лет.

Познакомились они на телеканале «Сафина» в 2007 году, когда Фаррух стал победителем конкурса «Кастинг».

- Помню, каким он был тогда – совсем молоденький, неопытный, парень душа-рубаха, но очень находчивый, общительный и сладкословесный, так что с ним очень легко было поладить. Он постоянно искал пути сотрудничества, и это дало свои результаты. Я попробовала разок поработать с ним в тандеме и с тех пор мы не разлей вода, - вспоминает актриса и ведущая Тахмина Раджабова.

На телевидении и на сцене очень важна поддержка и уверенность в своем партнере, и в этом плане Фаррух и Тахмина уверенны друг в друге на 100%.

Случаев, когда ребята выручали друг друга не сосчитать.

- Однажды я опоздала на мероприятие, но Фаррух, не подавая вида, что что-то произошло, открыл мероприятие, а я присоединилась позже. И знаете, он мне и слова не сказал за кулисами, что я накосячила, - говорит Тахмина.

Тахмина Раджабова и Фаррух Собирзода фото из личного архива

Звездная пара – абсолютные противоположности по характеру и увлечениям: Фаррух – спокойный и размеренный, Тахмина – эмоциональная и вспыльчивая, он сумасшедший фанат футбола, а она ровно к нему относится. И, тем не менее – они самые близкие друзья, теплые отношения которых переросли в семейную дружбу. Тахмина и Фаррух со своими супругами предпочитают отмечать вместе праздники и проводить как можно больше времени вместе.

Мадина Акназарова и Хучаста Мирзовали

Эстрадные исполнительницы Мадина Акназарова и Хучаста Мирзовали близко дружат вот уже два года. Срок, может быть, небольшой, но девушки действительно сильно сблизились за эти несколько лет, помогают друг другу в творчестве и в личной жизни.

Мадина и Хучаста фото из личного архива Акназаровой

Хучаста впервые заметила начинающую свою сольную карьеру певицу на одном из государственных мероприятий. Мадина была новенькая, практически никого не знала, поэтому сидела в одиночестве.

- Хучаста подошла ко мне со словами: «Не сиди одна, давай знакомиться и идем к нам!», - рассказывает Мадина Акназарова.

С этого все и началось.

Оказалось, что у девушек много общего: любовь к музыке и вкусной еде, похожие взгляды на жизнь, черты характера и чувство юмора.

- Хучаста, как и я, очень прямая. Если нам что-то не нравится, мы сразу об этом говорим, обсуждаем и решаем недопонимания на месте. Зачем копить обиды и потом обижаться на весь мир? Наверное благодаря этому нам удается избегать ссор и обид, от чего наша дружба крепнет из года в год, - говорит Мадина.

Зулайхо Мамадшоева и Зарнигор Хусаинова

Певица Зулайхо Мамадшоева и модель Зарнигор Хусаинова дружат в буквальном смысле с пеленок. Семьи девушек дружат уже в четырех поколениях.

Зулайхо и Зарнигор фото из личного архива

Первые годы жизни, правда, популярные в будущем девушки вынуждены были общаться реже: Зарнигор жила в России, а Зулайхо в Фархаре, в хатлонской области. Но будучи подростками подруги воссоединились. Зулайхо перебралась в Душанбе, чтобы заниматься музыкой и около двух лет жила с семьей Хусаиновых.

Девушки все время проводили вместе: ходили на занятия в Государственную Филармонию имени Джураева – одна на занятия по пению, другая на танцы, делились секретами и своими надеждами на будущее.

Спустя годы им снова пришлось расстаться – в прошлом году Зарнигор отправилась в Россию и теперь работает мастером-бровистом в одном из московских салонов красоты, а Зулайхо строит свою карьеру в Душанбе и много разъезжает по гастролям. Тем не менее, подруги поддерживают связь: постоянно созваниваются и переписываются и по возможности ездят друг другу в гости.

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